Падение цен на нефть продолжилось

На мировых торгах в четверг, 30 августа, цены на нефть продолжили падение на фоне данных Министерства энергетики США.

Так, стоимость октябрьских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI уже понизилась на 0,45 доллара, или на 0,47%, - до 95,04 доллара за баррель.

Между тем, цена октябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent не изменилась и составила 112,54 доллара за баррель.

Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегические запасы) за неделю, завершившуюся 24 августа, выросли на 3,778 миллиона баррелей, или на 1%, - до 364,524 миллиона баррелей с 360,746 миллиона баррелей. Аналитики, напротив, ожидали снижения показателя.

Снижение цен связано также с уменьшением опасений инвесторов относительно последствий урагана "Исаак", передает Bloomberg.

Более резкому падению котировок препятствуют данные от Бюро экономического анализа Министерства торговли США. Накануне ведомство сообщило, что реальный рост ВВП страны по итогам второго квартала 2012 года, согласно второй оценке, составил 1,7% по сравнению с первым кварталом. При этом первоначальная оценка составляла 1,5%.