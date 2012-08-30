"Газпром" возобновил транспортировку по трубопроводу "Ямал-Европа"

Транспортировка природного газа в ЕС по трубопроводу "Ямал-Европа" возобновлена после завершения комплекса планово-профилактических и ремонтных работ, говорится в сообщении ОАО "Газпром".

Как сообщал УНИАН, газопровод Ямал-Европа, который служит для поставки российского газа европейским потребителям через территорию Белоруссии, 28 августа в 10.00 был остановлен на 40 часов для проведения планово-профилактических и ремонтных работ (ППР).

"Работы на газопроводе Ямал-Европа будут проводиться синхронно на территориях России и Польши. В связи с этим по газопроводу будет временно приостановлена транспортировка природного газа. Подача газа потребителям на период ППР будет осуществляться за счет увеличения объемов его транспортировки по газопроводу "Северный поток", - пояснял тогда "Газпром".

Проведение ППР было предусмотрено заранее и согласовано со всеми сторонами в конце 2011 года.

Газопровод Ямал-Европа проходит по территории России, Белоруссии, Польши и Германии. Его строительство началось в 1994 году, а в 2006 году трубопровод вышел на проектную мощность в 32,96 миллиарда кубометров газа в год. Количество компрессорных станций на газопроводе - 14, диаметр труб - 1420 миллиметров, общая протяженность - более 2 тысяч километров.