Эксперт прогнозирует стабильные цены на рынке нефтепродуктов Украины до выборов

Цены на розничном рынке нефтепродуктов Украины останутся стабильными во время избирательной кампании по выборам в Верховную Раду, на протяжении которой властям невыгодно допускать существенное повышение цен на заправках.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции заявил заместитель директора научно-технического центра «Психея» Геннадий Рябцев.

Вместе с тем, по его словам, на национальном розничном рынке формируются предпосылки для незначительного подорожания высооктанового бензина на 5-25 копеек за литр.

«В настоящее время наблюдается существенный рост цен на мировых биржах, нефтяные котировки вернулись на уровень апреля этого года. Этот факт не может не отражаться на стоимости европейских нефтепродуктов. Запас прочности украинских трейдеров резко стремится к нулю, - сказал Г.Рябцев. - Мы видим сформировавшиеся экономические предпосылки для небольшого подорожания бензина, прежде всего, высокооктанового, в розничной торговле. На сегодняшний день экономически обоснованное подорожание литра бензина составляет от 5 до 25 копеек за литр в зависимости от марки».

Директор центра «Психея» также отметил, что в рамках избирательной кампании, на протяжении которой любой власти невыгодно наблюдать на заправках существенное повышение цен, ожидается, что, вопреки существованию потенциала для роста цен, власть путем договоренностей с нефтетрейдерами или путем давления на прогосударственные компании будет пытаться обеспечить стабильные цены до момента выборов.

По мнению эксперта, пессимистические прогнозы о рекордных ценах после парламентских выборов на бензин и дизельное топливо не оправдаются.

По данным консалтинговой группы «А-95», средние розничные цены в Украине на топливо по состоянию на 30 августа 2012 года составляют: бензин А-76\\80 — 10,24 грн, бензин А-92 — 10,53 грн, бензин А-95 — 10,82 грн, бензин А-95+ - 11,65 грн, дизельное топливо — 9,62 грн.

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