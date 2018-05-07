Нафтогазу от Тимошенко «не обломится»

Высший специализированный суд по гражданским и уголовным делам отказался освободить экс-премьер-министра Юлию Тимошенко, признав предыдущие решения - Печерского и Апелляционного суда - по газовому делу законными и, значит, окончательно дал "добро" на исполнение решения. При этом отметим, что акцентировалось спецсудом - к его компетенции не относится проверка обстоятельств досудебного и судебного следствия и несоответствия выводов суда фактическим обстоятельствам дела. То есть, решения были выписаны «орфографически верно».

Таким образом, Тимошенко, которая в октябре 2011 года была осуждена на 7 лет, продолжит отбывать срок «за превышение полномочий при подписании газовых контрактов с Россией в 2009 году» в Качановской колонии, в ожидании следующего суда. Теперь уже по делу Щербаня. Пока она находится на лечении в больнице «Укрзализныци» в Харькове. Правда, защита экс-премьера, по словам адвоката Тимошенко, народного депутата Сергея Власенко, намерена в начале сентября направить в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), который 28 августа приступил к рассмотрению дела Юлии Владимировны, дополнение к поданной жалобе.

ЕСПЧ 28 августа провел первые публичные слушания дела "Тимошенко против Украины". Затем будет работать в закрытом режиме. Сколько времени это продлится – может, несколько месяцев, а может, и лет, согласно европейской практике.

***Ю.Тимошенко обратилась в Европейский суд по правам человека в связи с нарушением, по мнению ее защиты, статьи 3 (нечеловеческое поведение), статьи 5 (незаконный арест), статьи 18 (политические мотивы преследования) и статьи 8 (право на частную жизнь) Европейской конвенции по правам человека во время судебного разбирательства в суде первой инстанции так называемого газового дела.

Уже есть пример решения Европы в отношении «заключенных властью» - по делу Юрия Луценко, приговоренного 27 февраля т.г. к 4 годам лишения свободы с конфискацией имущества. 3 июля Европейский суд по правам человека признал нарушения и обязал Украину… выплатить ему 15 тысяч евро компенсации. Результат воздействия на власть - 17 августа Луценко был приговорен к 2 годам ограничения свободы по еще более «конкретному» делу. Но это к слову.

Что касается Тимошенко, то основной вопрос теперь заключается в том, как она будет погашать свой «долг» перед «Нафтогазом» (ведь если отбросить «предубеждение», что процесс имеет отношение к политике, то его экономическая составляющая должна стоять на первом месте). А ущерб оценен в 1,5 млрд грн.

Прокурор Сергей Пересунько пояснил: «Данный вопрос будет решаться после обращения исполнительной службы на судебное решение и будет зависеть от финансовых возможностей осужденной. Каждый случай решается отдельно государственной исполнительной службой».

Как известно, пока арест наложен только на недвижимость Тимошенко, а это – часть «хрущевки» в Днепропетровске. По ее последней декларации, за 2010 год экс-премьер получила чуть более 258 тыс. грн зарплаты. В сведениях о членах семьи лидер партии "Батькивщина" указала своего мужа Александра Тимошенко, который в 2010 году получил 988,737 тыс. грн доходов от предпринимательской и независимой профессиональной деятельности. Сама же Тимошенко «в 2010 году не получала доходов в виде дивидендов, процентов и роялти; материальной помощи; доходов от научной, преподавательской, творческой деятельности; доходов от предпринимательской и независимой профессиональной деятельности, а также доходов от отчуждения ценных бумаг и корпоративных прав». Также Тимошенко не имеет обязательств финансового характера, в том числе за рубежом. Но муж экс-премьера выплатил по договорам аренды 144 тыс. грн и 283,850 тыс. грн - на содержание имущества!

Что касается недвижимости, то в 2010 году Юлии Владимировне принадлежала квартира общей площадью 58 кв. м, а ее мужу - гараж в 27,2 кв. м, земельный участок - 2,5 га и офисное помещение - 255,1 кв. м. Причем экс-премьер не имеет транспортных средств, банковских счетов и ценных бумаг.

Понятное дело, финансовые отчеты наших ВИПов никогда не пользовались доверием, но все же, как будут решать вопрос с возмещением «ущерба» при таких-то мизерных в сравнении с ним доходах? Действительно, применят индивидуальный подход?

Взыскать нельзя списать

Подчеркиваю: за чисто юридической консультацией по вопросу - "как судебные исполнители смогут на практике взыскать с физлица сумму нанесенного им материального ущерба, если она непомерно велика по отношению к его реально существующим доходам и имуществу?" - мы обратились к специалистам.

Старший юрист ЮК Jurimex Катерина Муравьева пояснила, что исполнение решений, в том числе принятых по результатам рассмотрения гражданского иска в рамках уголовного дела, осуществляется в общем порядке. Условия и порядок выполнения решений судов регулируются, в частности Законом «Об исполнительном производстве».

По ее словам, статьей 11 документа установлено, что исполнитель не имеет права пересматривать сумму к взысканию. Положения закона предоставляют ему лишь право обращаться в суд с заявлением об установлении или изменении порядка и способа выполнения, об отсрочке и рассрочке выполнения решения, определять очередность взыскания на средства и другое имущество должника. «В любом случае, исполнительная служба не наделена правами снижать с учетом финансовых возможностей должника размер взыскиваемой в принудительном порядке суммы. В то же время, взыскатель решает, предъявлять ли исполнительный документ в исполнительную службу, и имеет право требовать возвращения исполнительного документа, отказаться от принудительного взыскания, заключить с должником мировое соглашение, при условии его утверждения судом и т.п.», - подчеркнула юрист.

Между тем, как отметила юрист, финансовое состояние (отсутствие заработка, другого дохода, средств и имущества в достаточном объеме) может повлиять на выполнение решения. Например, может иметь место возвращение исполнительного документа без выполнения, когда принятые меры не дали возможности выявить имущество, к которому может быть применено взыскание, либо закончился срок, предусмотренный для соответствующего вида взыскания, что является основанием для прекращения исполнительного производства.

«Что касается выполнения решений по гражданским искам относительно возмещения ущерба в уголовном деле, то в данном случае следует также руководствоваться положениями уголовно-исполнительного кодекса Украины, согласно которому по исполнительным документам в случае взыскания ущерба может удерживаться 50% заработной платы осужденного, - рассказала Муравьева. - Из заработка отчисления осуществляются из всей суммы без учета расходов, связанных с содержанием».

Напомним, что Тимошенко в силу поставленного медицинского диагноза освобождена от работ в колонии.

«Следовательно, заявление прокурора о том, что размер взыскания решается исполнительной службой в каждом отдельном случае особо, не отвечает положениям законодательства. Выполнение решений судов, то есть, взыскание по исполнительным документам в отношении осужденного к лишению свободы, осложняется тем, что зависит от ряда факторов: имеет ли он имущество, средства на счетах, работает осужденный или нет в месте отбывания наказания, размер заработка и тому подобное. Поэтому, скорее всего, в данном случае речь идет о перспективах предъявления к выполнению индивидуального решения, учитывая размер взыскиваемой суммы и финансовые возможности лица, которое выступает должником», - подытожила юрист.

Адвокат, старший партнер адвокатской компании "Кравец, Новак и партнеры" Ростислав Кравец рассказал, что согласно Закону «Об исполнительном производстве» исполнением решений судов, где сумма обязательства составляет десять и более миллионов гривен или эквивалентную сумму в иностранной валюте, занимается отдел принудительного исполнения решений Департамента государственной исполнительной службы Министерства юстиции.

«Стоит отметить, что согласно законодательству, государственный исполнитель обязан провести исполнительные действия по исполнению решения в течение шести месяцев со дня вынесения постановления об открытии исполнительного производства, а по исполнению решения неимущественного характера - в двухмесячный срок. Если у должника отсутствует средства и имущество, на которое может быть обращено взыскание, а осуществленные госисполнителем меры по розыску такого имущества оказались безрезультатными, то исполнитель закрывает исполнительное производство и возвращает исполнительный документ взыскателю», - отметил юрист.

Таким образом, финансовый результат «газового» дела будет известен, максимум, через полгода.

По словам президента Всеукраинского адвокатского объединения «Альянс» Вячеслава Гомоная, «если должник владеет имуществом совместно с другими лицами, то взыскание обращается на его долю, которая определяется судом по представлению государственного исполнителя. Имущество должника оценивается по рыночным ценам и реализуется на открытых торгах. Средства, полученные с торгов, направляются взыскателю. Если после реализации всего имущества сумма задолженности остается полностью непогашенной, то госисполнитель может наложить взыскание на заработную плату, доходы, пенсию, стипендию должника в процентном соотношении. Сверх средств, которыми человек официально владеет, взиматься во исполнение решения суда, не может. Долговой кабалы отечественное законодательство не предполагает».

Отметим еще раз, что юристы комментировали ситуацию с "крупными" взысканиями в общем, а не применительно конкретно к процессу по Тимошенко. Но попытки провести какие-то аналогии и попытаться сделать выводы, наталкивают на грустные размышления. Как минимум, потому что пока мы не знаем - как же будут действовать судебные исполнители конкретно по делу ЮВТ.

Но если предположить вариант по принципу "кому я должен - всем прощаю", то «газовый процесс» с экономической точки зрения и гроша ломаного не стоит, а с политической – толстый ломоть для «семьи». В любом случае, странной выглядит ситуация, когда на практике взыскивают сравнительно небольшие ущербы при том, что миллиардные, как выясняется, легче... простить и забыть. Особенно эта странность режет глаз, когда речь идет о нанесении ущерба государству или госкомпании, поскольку в этот момент сразу вспоминаешь о понятии "налогоплательщик", о неповышении зарплат бюджетникам, об убыточности госкомпаний, которую пытаются ликвидировать любыми методами (удачными и не очень), о том, что любой рядовой работник что-то там на работе "нахомутавший по мелочи" будет исправно возмещать и платить по суду свои кровные... А вот "нахомутавших по-крупному", оказывается, ожидает более приятная перспектива. Народ, который уже давно "просек" эту "фишку", отреагировал горьким афоризмом: украл 100 гривень - "сядешь", украл миллион - станешь уважаемым человеком. И уж наверняка не будешь возмещать всякие миллиарды. Или все-таки будешь?!

Нана Черная (УНИАН)