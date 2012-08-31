Цена нефти пошла вверх на новостях из Мексиканского залива

На мировых торгах в пятницу, 31 августа, цены на нефть пошли вверх на фоне благоприятных новостей в отношении добычи нефти в Мексиканском заливе.

Так, стоимость октябрьских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI уже выросла на 0,01 доллара, или на 0,01%, - до 94,63 доллара за баррель.

Цена октябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent повысилась на 0,13 доллара или 0,12%, до 112,78 доллара за баррель.

О планах возобновить добычу нефти в Мексиканском заливе после урагана "Исаак" заявили Eni, Anadarko Petroleum и Royal Dutch Shell, передает Bloomberg.