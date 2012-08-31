Sadovaya Group сократила в 1-м полугодии чистую прибыль в 2,7 раза

Крупная украинская угледобывающая компания Sadovaya Group в первом полугодии 2012 года сократила чистую прибыль до 2,804 млн долл. с 7,804 млн долл. за аналогичный период прошлого года, говорится в финансовом отчете компании, размещенном на Варшавской бирже.

Согласно неаудированным данным, выручка компании за первые шесть месяцев текущего года уменьшилась на 37% до 27,35 млн долл.

Продажи угля в первом полугодии сократились на 38% до 20,9 млн долл. в годовом выражении. При этом на внутреннем рынке компанией было реализовано 90% сырья, а экспорт составил 5% от общих продаж, что на 13% больше прошлогоднего показателя.

Как сообщал УНИАН, в 2012 году Sadovaya Group прогнозировала общее падение реализации угля на 7% - до 1,177 миллионов тонн.

Справка УНИАН. В конце 2010 года Sadovaya Group, контролирующая две расположенные в Донбассе угольные шахты, продала в рамках IPO на Варшавской бирже 25% своих акций за 30 млн долл.

До проведения IPO все акции компании принадлежали Connektico Ventures Limited (Кипр), собственниками которой являлись Александр Толстоухов (51%) и Сергей Стецурин (49%).

В 2011 году Sadovaya Group увеличила добычу энергетического угля на 70,6% - до 475,25 тыс. тонн. Кроме того, компания добыла из отвалов 55,98 тыс. тонн угля, что в 4,1 раза больше аналогичного показателя 2010 года.

Продажи угля в минувшем году увеличились на 15,2% - до 1,264 млн тонн.