Работы на шахте им. Стаханова запрещены в связи со вчерашним взрывом

Территориальное управление Госгорпромнадзора Украины в Донецкой области запретило ведение работ на шахте им. Стаханова (ГП «Красноармейскуголь») в связи со вчерашним взрывом.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Теруправления, для расследования обстоятельств и причин аварии с групповым несчастным случаем на АП «Шахта им. Стаханова» создана специальная комиссия. Комиссию возглавил заместитель начальника Теруправления Госгорпромнадзора в Донецкой области Валерий Чистоклетов.

В пресс-службе уточнили, что взрыв на шахте им. А. Стаханова произошел 30 августа в 20.40 во время ремонта изолирующих перемычек северной коренной лавы пласта К-5 в изолированном пространстве. Ударной волной была разрушена перемычка, которая была установлена на магистральном конвейерном штреке горизонта 986 метров.

В результате взрыва трое работников подрядной организации ЧАО «Углестрой» были травмированы, еще трое обратились за медицинской помощью с подозрением на отравление рудничным газом. Все пострадавшие были госпитализированы.

Как сообщал УНИАН, в г. Димитрове Донецкой области на производственном предприятии „Шахта им. Стаханова” (ГП „Красноармейскуголь”) 30 августа вечером вследствие взрыва метана пострадали 6 горняков. Взрыв произошел в неработающей выработке во время проведения герметизации перемычек.