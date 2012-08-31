Cadogan Petroleum в первом полугодии увеличила чистый убыток на 24%

Британская нефтегазовая компания с активами в Украине Cadogan Petroleum в первом полугодии 2012 года увеличила чистый убыток до 7,141 млн долларов с 5,775 млн долл. за аналогичный период 2011 года, говорится в финансовом отчете компании.

Согласно отчету компании, выручка за январь-июнь 2012 года сократилась до 2,740 млн долл. с 4,373 млн долл. за аналогичный период прошлого года.

Как отмечено в документе, в настоящее время Cadogan рассматривает вопрос участия в разработке одного из участков Черноморского шельфа.

Справка УНИАН. Cadogan Petroleum PLC - британская компания, занимающаяся добычей нефти и газа в Украине. Владеет 8 лицензиями. Акции компании котируются на Лондонской фондовой бирже.

Основные лицензии этой разведывательной и добывающей компании сосредоточены на месторождениях Днепро-Донецкого бассейна на востоке страны. Помимо этих участков, компания также работает на западе страны, в Карпатах.

В июне итальянская нефтегазовая компания Eni сообщила о приобретения 50,01% акций компании «Захидгазинвест», обладающей лицензией на добычу сланцевого газа во Львовском угольном бассейне. До этой сделки «Захидгазинвест» был подконтролен государственной компании «Надра Украины» и Cadogan Petroleum.