"Жизнь" топливу Евро-3 могут продлить до 2017 года, Евро-4 - до 2021

Министерство энергетики и угольной промышленности предлагает разрешить использование автомобильных бензинов и дизельного топлива стандарта Евро-3 до 31 декабря 2016 года и Евро-4 до 31 декабря 2020 года.

Об этом говорится в проекте технического регламента, размещенном на сайте Министерства энергетики и угольной промышленности 30 августа.

Согласно проекту постановления Кабинета министров «Об утверждении Технического регламента в отношении требований к автомобильным бензинам, дизельному, судовому и котельному топливам», разрешается еще три года использовать ранее изготовленное топливо.

Проект документа запрещает с 2017 года производство и реализацию судовых топлив с содержанием сероводорода свыше 0,0002%, а также котельного топлива с содержанием серы свыше 1%.

Как сообщал УНИАН, Украина неоднократно откладывала полный переход на стандарты качества топлива Евро-4 и Евро-5.

23 ноября 2010 года Экспертно-аналитическая группа по вопросам стабильного функционирования рынка нефти и нефтепродуктов и развития нефтеперерабатывающей промышленности при Кабинете Министров Украины (ЭАГ) поддержала продление действующих стандартов качества топлива на два года.

12 ноября пресс-служба Госпотребстандарта сообщила, что ведомство предлагает с 1 января 2011 года отменить действие стандарта ДСТУ 4063-2001 только в части высокооктановых бензинов, а для бензинов А-76 и А-80 будут действовать старые стандарты.

На сегодняшний день в Украине действуют два стандарта качества нефтепродуктов: ДСТУ 4063-2001 (аналог Евро-2) и ДСТУ 4839-2007 (отвечает Евро-4, -5). В 2007 году был принят график перехода на новые стандарты качества с параллельным отказом от ДСТУ 4063-2001 с 1 января 2011 года.

О готовности с начала 2011 года освоить выпуск нефтепродуктов, соответствующих требованиямЕвро-4 и Евро-5, заявили Одесский, Кременчугский и Лисичанский НПЗ.

Модернизированные НПЗ и крупные автозаправочные сети также выступают за переход на улучшенные стандарты, предлагая внедрить систему дифференцированного налогообложения по принципу «выше качество – ниже налог».