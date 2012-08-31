Эксперты: в Украину могут хлынуть нефтепродукты плохого качества

Эксперты резко критикуют намерение Министерства энергетики и угольной промышленности продлить использование автомобильных бензинов и дизельного топлива низкого качества (Евро-3) до конца 2016 года, считая, что в таком случае в Украину хлынут нефтепродукты плохого качества из России и Казахстана.

Об этом УНИАН заявили заместитель директора научно-технического центра «Психея» Геннадий Рябцев и исполнительный директор Ассоциации «Объединение операторов рынка нефтепродуктов Украины» Владимир Емелин.

«Техническим регламентом предлагается использование топлива стандарта Евро-3 до конца 2016 года. В 2014 году заканчивается эта история в Таможенном союзе, а нам предлагают еще 2 года после этого использовать Евро-3. Представьте себе, куда поплывут некачественные продукты из Казахстана и России», - отметил В.Емелин.

«Проект технического регламента в отношении автомобильного бензина и дизельного топлива исключает возможность реализации качественного топлива в Украине», - уточнил Г.Рябцев

Одновременно эксперты обратили внимание на тот факт, что подготовленный Минэнергоугля проект технического регламента исключает топливо, которое производится из газового конденсата с добавлением биокомпонентов.

«То есть то, что производит, например, Шебелинский ГПЗ, оно вообще не будет никак контролироваться», - сказал Г.Рябцев.

По словам экспертов, аналогичная ситуация происходит и с топливными смесями. На данный момент в Украине не существует государственного стандарта на топливные смеси, они отсутствуют и в техническом регламенте.

Как сообщал УНИАН, 30 августа Министерство энергетики и угольной промышленности Украины на своем сайте разместило проект постановления Кабинета министров "Об утверждении Технического регламента в отношении требований к автомобильным бензинам, дизельному, судовому и котельному топливам".

Проект документа разрешает использование бензина и дизельного топлива стандарта Евро-3 до конца 2016 года.

На сегодняшний день в Украине действуют два стандарта качества нефтепродуктов: ДСТУ 4063-2001 (аналог Евро-2, Евро-3) и ДСТУ 4839-2007 (отвечает Евро-4, -5).