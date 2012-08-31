Главный ядерный инспектор Украины: сотрудничество с Westinghouse нецелесообразно

Нецелесообразным считает продолжение сотрудничества Украины с компанией Westinghouse первый заместитель главы Государственной инспекции ядерного регулирования Украины, главный государственный инспектор по ядерной и радиационной безопасности Украины Михаил Гашев.

Об этом он заявил в интервью РИА «Новости».

По его словам, тепловыделяющие сборки (ТВС) компании Westinghouse обладают конструктивными недоработками. Речь идет о ненадежности дистанционирующих решеток, неудачной конструкции хвостовиков и неудачной конструкции пружинного блока головки ТВС.

«Нужно не расторгнуть, а существенно пересмотреть этот контракт - подумать: нужен ли он вообще, а если нужен, то в каком объеме», - сказал М.Гашев.

По его словам, именно эти недоработки обусловили деформацию американских сборок, выявленную в ходе планово-предупредительного ремонта на втором и третьем энергоблоках Южно-Украинской АЭС весной 2012 г.

Он также оценил в 175 млн долл. общие убытки от инцидента, произошедшего на Южно-Украинской АЭС. «Первая составляющая убытков - это недовыработка электроэнергии в связи с вынужденным простоем двух блоков ЮУАЭС. Простой блоков дал в сумме недовыработку 3 миллиардов кВт/ч, или около 600 миллионов гривен (75 миллионов долларов) при нынешнем тарифе компании. Плюс непосредственно топливная составляющая, которая, по самым грубым оценкам, составляет около 100 миллионов долларов, и это без учета затрат, которые "Энергоатом" понесёт, решая проблемы с облученным и свежим топливом ТВС-W, а также необходимостью замещения этого топлива на российское» – сообщил М.Гашев

Он отметил, что действующий контракт с Westinghouse должен быть в любом случае пересмотрен, поскольку Украина намерена к 2015 г. начать производство собственного ядерного топлива на совместном российско-украинском предприятии в Смолино Кировоградской области.

«Здесь возникает логичный вопрос: какова экономическая целесообразность продолжения сотрудничества с Westinghouse, если в 2015 году мы будем иметь уже собственное топливо? Надо ли заново начинать тот длительный процесс, который даже при предельной ритмичности, закончится лишь в 2018-2019 годах? Обосновано ли это с точки зрения экономической эффективности? Вот на эти вопросы мне еще никто не ответил» – заявил М. Гашев.

Он также сообщил, что экспертная комиссия продолжает анализировать ситуацию, возникшую в июне на ЮУАЭС, и окончательный отчет будет предоставлен регулятору 17 сентября.

«Тем не менее, согласно выводам первого этапа экспертизы, все то, что случилось на втором и третьем блоках ЮУАЭС, связано с конструктивными недоработками. Это признали все эксперты, принимавшие участие в работе комиссии, в том числе, хотя и со второго раза, и представители Westinghouse. Среди основных недоработок кассеты в отчете выделены: ненадежность дистанционирующих решеток, неудачная конструкция хвостовиков, и, наконец, неудачная конструкция пружинного блока головки сборки», - отметил М.Гашев.

Напомним, что в начале июня 2012 года, в ходе планово-предупредительного ремонта на втором и третьем энергоблоках Южно-Украинской АЭС было выявлено формоизменение тепловыделяющих сборок производства компании Westinghouse. Для расследования причин инцидента образована экспертная комиссия, о результатах работы которой информации пока нет.