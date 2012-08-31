АМК выдал разрешение на создание «Надра Юзовское»

Антимонопольный комитет Украины предоставил разрешение Национальной акционерной компании «Надра Украины» и ООО «СПК-Геосервис» на создание «Надра Юзовское». Об этом сообщает пресс-служба АМК.

Также сообщается, что АМК выдал разрешение данным компаниям на создание ООО «Надра Олесское».

Как сообщал УНИАН, партнером НАК «Надра Украины» для создания совместных предприятий, которые в дальнейшем станут одной из сторон соглашений о разделе продукции (СРП), добываемой в пределах Юзовской (Харьковская и Донецкая обл.) и Олесской площадей (Львовская и Ивано-Франковская обл.), стало ООО «СПК-Геосервис» (г. Киев).

Справка УНИАН. Юзовская площадь расположена в пределах Харьковской и Донецкой областей. Общая площадь участка составляет 7886 кв. км. Олесская площадь расположена в пределах Львовской и Ивано-Франковской областей. Общая площадь участка составляет 6 324 кв. км. Минимальный объем инвестиций, которые должны быть вложены инвестором в течение периода геологоразведочных работ на Юзовской площади, должен составлять не менее 1,6 млрд грн, на Олесской площади - 1,3 млрд грн.

Национальная акционерная компания «Надра Украины» создана в соответствии с Указом Президента Украины №802 от 14 июня 2000 года «О мерах по повышению эффективности управления предприятиями в области геологии» с целью улучшения обеспечения потребностей Украины в полезных ископаемых, сохранения и наращивания потенциала геологических предприятий.

В состав компании входят 13 геологоразведочных и специализированных предприятий.

«Надра Украины» в 2011 году увеличила прибыль к предыдущему году в 2,3 раза – до 11,3 млн грн.