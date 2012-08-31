Совет министров Крыма передал в аренду 413 га земли под солнечные электростанции

Совет министров Крыма передал в аренду на 49 лет 12 обществам с ограниченной ответственностью 413,06 га земли для строительства солнечных электростанций.

Как сказано в обнародованных на сайте правительства автономии распоряжениях №598-612, которые были приняты 28 августа, участки выделяются в семи регионах республики: в Белогорском, Красногвардейском, Раздольненском, Сакском, Симферопольском, Черноморском районах и вблизи города Феодосия.

Земля будет предоставлена фирмам "Йота Солар", "Каппа Солар", "Лямбда Солар", "Марс Солар", "Меркурий Солар", "Сатурн Солар", "Сигма Солар", "Сириус Солар", "Тета Солар", "Йота Пиви", "Лямбда Пиви" и "Эпсилон Пиви".

Компании заключат с Совмином Крыма договоры аренды и будут обязаны перечислять за землю арендную плату в размере 3% от ее нормативной денежной оценки в год.