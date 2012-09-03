Негативная статистика из Китая обвалила цену нефти

На мировых торгах в понедельник, 3 сентября, цены на нефть падают на фоне негативной статистики из Китая.

Так, стоимость октябрьских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI уже снизилась на 0,16 доллара, или на 0,17% - до 96,31 доллара за баррель.

Цена октябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опустилась на 0,19 доллара, или на 0,17% - до 114,38 доллара за баррель.

Согласно обнародованным на прошедших выходных данных Национального бюро статистики и Федерации логистики и закупок Китая, индекс PMI в августе впервые за девять месяцев опустился ниже 50 пунктов, что свидетельствует о спаде деловой активности в стране. Индекс в прошлом месяце составил 49,2 пункта против 50,1 пункта в июле, оказавшись ниже ожиданий аналитиков.

Кроме того, участники торгов обратили внимание на показатели по добыче сырья странами ОПЕК. Средний уровень добычи "черного золота" странами, входящими в картель, в августе составил 31,988 миллиона баррелей в день против пересмотренного июльского показателя в 32,063 миллиона баррелей. При этом добыча нефти в Иране в прошлом месяце сократилась на 350 тысяч баррелей - до 2,75 миллиона баррелей в день, что является самым низким показателем с февраля 1990 года, передает Bloomberg.