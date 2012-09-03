Последствия взрыва на шахте им.Стаханова ликвидированы. Предприятие заработало

На шахте им. Стаханова государственного предприятия “Красноармейскуголь” завершены все работы по ликвидации последствий взрыва метановоздушной смеси, прогремевшего в отработанной коренной лаве 30 августа.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Центрального комитета профсоюза работников угольной промышленности Украины.

“Созданный на предприятии штаб по ликвидации последствий аварии уже свернули, сейчас шахта работает в обычном режиме”, - сообщил заместитель председателя первичной профсоюзной организации шахты им. Стаханова Геннадий Фомин.

За эти дни горноспасатели возвели новые перемычки, полностью изолировав отработанную аварийную выработку, между перемычками закачали гипс. Сейчас бойцы ВГСЧ продолжают контролировать газовую обстановку в заперемыченном пространстве, отклонений от нормы нет.

По информации пресс-службы, ухудшения состояния шести пострадавших при взрыве горняков не последовало, они чувствуют себя нормально, насколько это возможно в их положении. Шахтеры продолжают проходить лечение в Центральной городской больнице г. Димитрово.

Официальные выводы причин взрыва специальной комиссией еще не названы. Проведены все необходимые исследования, идет анализ результатов. Очередное заседание комиссии состоится сегодня во второй половине дня.

Как сообщал УНИАН, взрыв метановоздушной смеси в отработанной коренной лаве пласта К5 горизонта 986 метров шахты им. Стаханова ГП “Красноармейскуголь” произошел 30 августа в 21.27. На аварийном участке в момент взрыва находились шесть горняков подрядной организации ООО “Углестрой”, которые вели работы по герметизации возведенных перемычек, изолирующих выработку. При взрыве была разрушена перемычка, установленная на магистральном конвейерном штреке, шесть горняков “Углестроя” получили травмы различной степени тяжести, шахтеры были оперативно доставлены в Центральную городскую больницу г. Димитрово.