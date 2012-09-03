«Нафтогаз» выкупил у «Укрэксимбанка» ОВГЗ на 1,66 млрд грн

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» осуществила три закупки облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) у ПАО «Государственный экспортно-импортный банк Украины» на сумму 1,66 млрд грн.

Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте государственных закупок.

ОВГЗ были реализованы тремя лотами, договоры о покупке облигаций были заключены 28 и 29 августа т.г. В тендере принимал участие один участник.

Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» - крупнейшая государственная вертикально-интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.

НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.

ПАО «Государственный экспортно-импортный банк Украины» («Укрэксимбанк») – кредитно-финансовое учреждение со 100% государственным капиталом.