«Укрэнерго» получит 41,6 га земли для строительства воздушных линий электропередач

Кабинет министров Украины выделит Национальной энергетической компании «Укрэнерго» 41,6 га земли под строительство воздушных линий электропередач (ЛЭП) напряжением 750 кВ в направлении «Ривненская АЭС – подстанция Киевская» и «Хмельницкая АЭС – Чернобыльская АЭС».

Соответствующие решения закреплены правительственными распоряжениями №624-р и №625-р от 20 августа 2012 года.

Для строительства ЛЭП «Ривненская АЭС – подстанция Киевская» «Укрэнерго» получит 13,5 га леса и 3,7 га пашни в Ривненской, Житомирской и Киевской областях.

Для этой цели областные госадминистрации выкупят у физических и юридических лиц и передадут «Укрэнерго» 11,5 га пашни, 2,1 га сеножатей, 0,7 га пастбищ и 0,1 га садов в указанных областях.

Для строительства захода ЛЭП "Хмельницкая АЭС – Чернобыльская АЭС" на подстанцию "Киевская" "Укрэнерго" получит 3,43 га лесных угодий и 1,1 га пашни на территории Киевской и Житомирской областей.

Как сообщал УНИАН, реализация проекта строительства новых ЛЭП 750 кВ с расширением подстанции 750 кВ "Киевская" для выдачи мощностей Ривненской и Хмельницкой атомных электростанций и обеспечения передачи этих мощностей в центральный и восточный регионы Украины должна начаться уже в текущем месяце.