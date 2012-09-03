Власти Луганской области ожидают возобновления работы Лисичанского НПЗ в октябре

Власти Луганской области ожидают, что Лисичанский нефтеперерабатывающий завод ("ЛИНИК", Лисичанск, Луганская область), который с марта 2012 года приостановил свою деятельность по инициативе собственника предприятия - компании ТНК-ВР, сможет возобновить работу в октябре текущего года.

Об этом сообщила УНИАН пресс-служба Луганской областной государственной администрации со ссылкой на начальника Главного управления экономики облгосадминистрации Светлану Дроботенко.

«После встречи председателя облгосадминистрации Владимира Пристюка с нынешними собственниками завода и с потенциальным инвестором на проект приказа о сокращении работников предприятия наложен мораторий. В октябре ожидается возобновление его работы», – отметила С.Дроботенко.

По ее словам, главной целью потенциального нового собственника предприятия является восстановление производственной деятельности предприятия на уровне начала текущего года.

По данным С.Дроботенко, по итогам шести месяцев 2012 года общий объем выпуска товарной продукции предприятием составил около 6 млрд грн против 17,4 млрд грн за аналогичный период прошлого года, в результате чего местный бюджет Лисичанска потерял 6 млн грн.

Как сообщал УНИАН, в начале августа луганский губернатор Владимир Пристюк заявлял, что к концу августа у Лисичанского НПЗ появится новый собственник. Ранее, 24 июля, В.Пристюк подтвердил, что известный бизнесмен Дмитрий Фирташ ведет переговоры по покупке Лисичанского НПЗ.

Российско-британская компания ТНК-ВР прекратила поставки сырья на Лисичанский НПЗ с марта по причине убыточности производства и законсервировала предприятие.

До этого компания в течение года безуспешно требовала от правительства Украины ввести пошлины на импорт нефтепродуктов.

В апреле ТНК-ВР впервые заявила о возможности продажи Лисичанского НПЗ, однако считала такие планы маловероятными, поскольку потенциальному покупателю также будет невыгодно поставлять нефть на завод.

Справка УНИАН. Лисичанский НПЗ является вторым по мощности в Украине, способным ежегодно перерабатывать 16 млн тонн нефти.

2011 год завод завершил с чистой прибылью 110,693 млн грн.