Цены на нефть взлетели на негативе из крупнейших экономик мира

На торгах в понедельник, 3 сентября, цены на нефть выросли на фоне негативных статданных из крупнейших экономик мира.

Так, стоимость октябрьских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI к концу торгов выросла на 0,58 доллара - до 97,05 доллара за баррель.

Цена октябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent выросла на 1,21 доллара - до 115,78 доллара за баррель.

Согласно обнародованным на прошедших выходных данным Национального Бюро статистики и Федерации логистики и закупок Китая, индекс PMI страны в августе впервые за девять месяцев опустился ниже 50 пунктов, что свидетельствует о спаде деловой активности в стране.

Индекс деловой активности в производственном секторе ЕС в августе, по окончательной оценке, снизился до 45,1 пункта, при этом эксперты ожидали, что показатель сохранится на уровне июля в 45,3 пункта. Снижение индекса было также зафиксировано в Италии, Франции и Германии - крупнейшей экономике региона, передает Blооmberg.