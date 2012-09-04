Госхолдинг «Надра Украины» покупает буровую установку за 78 млн грн.

Государственный энергохолдинг НАК «Надра Украины» приобретет за 77,7 млн грн установку для бурения скважин грузоподъемностью 225 тонн у предприятия «Техникс» (г. Полтава), говорится в сообщении «Вестника государственных закупок».

Договор был подписан 29 августа. Сама установка должна быть поставлена покупателю в сентябре текущего года.

Согласно сообщению, заявки на поставку буровой установки «Надра Украины» также подали четыре компании: ООО «Дриллмек Р» (РФ, 196,56 млн грн), ОАО «Сейсмотехника» (Беларусь, 199,7 млн грн), ООО «Нигма-С» (г. Полтава, 84 млн грн) и ООО «Drillmec» ( г. Киев, 101,25 млн грн)

Как сообщал УНИАН, госходинг «Надра Украины» вошел в состав группы компаний, участвующих в разработке Скифского нефтегазоносного участка, расположенного в шельфе Черного моря.

Национальная акционерная компания "Надра Украины" создана в соответствии с Указом Президента Украины от 14 июня 2000 года "О мерах по повышению эффективности управления предприятиями в отрасли геологии" с целью улучшения обеспечения потребностей Украины в полезных ископаемых, сохранения и наращивания потенциала геологических предприятий.

В состав компании входят 13 геологоразведочных и специализированных предприятий.