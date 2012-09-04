«Нафтогаз» отобрал советника в освоении месторождений нефти и газа за рубежом

НАК «Нафтогаз Украины» отобрал «Научно-исследовательский институт нефтегазовой промышленности» (Киевская обл.) для исследования месторождений нефти и газа за рубежом до конца 2012 года.

Об этом «Нафтогаз Украины» сообщает в «Вестнике государственных закупок».

Согласно сообщению, «Научно-исследовательский институт нефтегазовой промышленности», являющийся дочерним предприятием «Нафтогаза», за выполнение исследовательских работ получит 5 млн грн.

«Среди заказанных работ: технико-экономическое обоснование (ТЭО) целесообразности участия «Нафтогаза Украиы» в освоении углеводородных месторождений за пределами Украины», - говорится в сообщении

Согласно условиям данного задания, избранный советник должен провести сбор, систематизацию и комплексный анализ имеющегося геолого-геофизического и геолого-промышленного материала по нефтегазоперспективным объектам за пределами Украины,

а также осуществить оценку ресурсов углеводородов нефтегазоперспективных объектов.

В тендерной документации отмечено, что составление ТЭО подразумевает исследование целесообразности работы НАК «Нафтогаз Украины» в двух странах. Названия этих стран не сообщаются.

Как ранее сообщал УНИАН, в настоящее время «Нафтогаз Украины» добывает нефть и газ в Египте и разрабатывает проект добычи углеводородов в Объединенных Арабских Эмиратах.

Справка УНИАН. В начале 2012 года НАК «Нафтогаз Украины», Министерство нефти Арабской Республикой Египет и Египетская государственная компания GANOPE (Ganoub EL-Wadi Holding Petroleum Company) подписали концессионное соглашение о разведке и последующей эксплуатации двух нефтяных блоков месторождения Wadi Mahareeth №8 и №9, расположенных в Восточной пустыне Египта.

Проект добычи «Нафтогазом» нефти в Египте осуществляется в рамках государственной программы диверсификации источников поставок углеводородов в Украину.

НАК «Нафтогаз Украины» - крупнейшая государственная вертикально-интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.