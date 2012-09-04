«Черноморнефтегаз» за 8 месяцев увеличил добычу газа на 11,4%

Крупный украинский добытчик газа государственное акционерное общество «Черноморнефтегаз» в январе-августе 2012 года увеличило добычу газа до 744,1 миллиона кубометров с 650,1 миллиона кубометров за аналогичный период 2011 года, сообщила пресс-служба компании.

Как говорится в сообщении, увеличение добычи достигнуто за счет продолжения работ по обустройству действующих морских месторождений Штормовое и Архангельское, а также благодаря капитальному ремонту скважин на Голицынском газоконденсатном месторождении.

"Черноморнефтегаз" планирует в 2012 году добыть 1,15 млрд куб. м газа, в 2013-м – 1,65 млрд куб. м.

Справка УНИАН. ГАО «Черноморнефтегаз» входит в состав НАК «Нафтогаз Украины» и специализируется на разведке и добыче нефти и газа в акватории Черного и Азовского морей.

В настоящее время на шельфе Черного и Азовского морей и в сухопутной части Крыма «Черноморнефтегаз» разрабатывает 3 газоконденсатных, 6 газовых и 1 нефтяное месторождение.