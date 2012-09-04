«Укрэнерго» 11 сентября проведет аукцион по экспорту электроэнергии

Национальная энергетическая компания «Укрэнерго» выставит 11 сентября 2012 года на аукцион по экспорту электроэнергии доступ к пропускной способности межгосударственного сечения мощностью 2,75 ГВт.

Об этом сказано в сообщении, обнародованном на сайте компании.

Доступ к 2,75 ГВт пропускной способности межгосударственного сечения по трем направлениям разбит на 11 лотов, неравных по мощности передачи и периоду поставок.

На торги выставлено три лота общей мощностью 0,25 ГВт по доступу к пропускной способности межгосударственного сечения в направлении Молдовы.

Пропускная способность в направлении России представлена пятью лотами общим объемом 2,25 ГВт.

А также на торги выставлено три лота в направлении Беларуси общей мощностью 0,25 ГВт.

Экспортные сечения в направлении Польши, Словакии, Венгрии и Румынии на торгах не представлены, поскольку были выкуплены энергохолдингом ДТЭК на годовом аукционе.

Заявки принимаются до 16:00 10 сентября.

Напомним, по итогам годового аукциона на право экспорта электроэнергии в 2012 году энергохолдинг ДТЭК сохранил доминирующее положение по восточноевропейскому (Венгрия, Словакия, Румыния, Польша), молдавскому и белорусскому направлениям экспорта электроэнергии.

Справка УНИАН. С 2010 года Украина перешла на новую модель организации экспортных поставок электроэнергии, согласно которой участники рынка приобретают на аукционах у оператора магистральных сетей НЭК «Укрэнерго» доступ к трансграничным ЛЭП, по которым осуществляется экспорт.

НЭК «Укрэнерго» осуществляет эксплуатацию магистральных и межгосударственных линий электропередачи, а также централизованную диспетчеризацию Объединенной энергосистемы страны. НЭК является государственным предприятием, находится в подчинении Министерства энергетики и угольной промышленности.

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