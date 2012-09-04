Президенты России и Сербии на встрече в Сочи обсудят реализацию «Южного потока»

Москва. Президент России Владимир Путин и президент Республики Сербия Томислав Николич обсудят реализацию проекта «Южный поток».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Кремля, встреча пройдет 11 сентября в Сочи.

«В ходе предстоящих переговоров президенты России и Сербии намерены рассмотреть пути дальнейшего углубления двусторонних связей по всем основным направлениям сотрудничества, в частности в таких приоритетных областях, как торгово-экономическая и топливно-энергетическая, включая реализацию стратегического проекта «Южный поток», - говорится в сообщении.

Кроме того, на встрече будут затронуты актуальные проблемы международной повестки дня, в том числе вопросы поддержания стабильности в Балканском регионе.

Справка УНИАН. В целях диверсификации маршрутов экспортных поставок природного газа ОАО «Газпром» реализует проект строительства газопровода «Южный поток» через акваторию Черного моря в страны Южной и Центральной Европы.

Для реализации сухопутной части проекта с Болгарией, Сербией, Венгрией, Грецией, Словенией, Хорватией и Австрией подписаны межправительственные соглашения.