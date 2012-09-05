Нефть дешевеет на негативных статданных из США

На мировых торгах в среду, 5 сентября, цены на нефть снижаются на фоне негативных статданных из США.

Так, стоимость октябрьских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI уже упала на 0,04 доллара, или на 0,04% - до 95,26 доллара за баррель.

Цена октябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снизилась на 0,18 доллара, или на 0,16% - до 114 долларов за баррель.

Институт управления поставками сообщил, что индекс деловой активности в промышленности США в августе упал до 49,6% с 49,8%, аналитики ожидали роста до 50%. Индекс по-прежнему находится ниже 50 пунктов, что говорит о спаде деловой активности в промсекторе страны, передает Bloomberg.

В среду будут опубликованы данные Американского института нефти по запасам сырья в США, аналитики прогнозируют их снижение на 3 миллиона баррелей.