Еврокомиссия начала расследование в отношении «Газпрома»

Еврокомиссия начала расследование в отношении ОАО «Газпром» по подозрению в нарушении антимонопольного законодательства ЕС, сообщает РИА «Новости», ссылаясь на заявление ЕК.

«Расследование ведется по трем возможным случаям нарушений конкуренции в Центральной и Восточной Европе. Во-первых, «Газпром», предположительно, разделил рынки газа, затруднив свободные поставки в страны-члены ЕС. Во-вторых, компания, возможно, препятствовала диверсификации поставок газа. Наконец, «Газпром» мог установить несправедливые цены для своих клиентов, увязав их с ценами на нефть», – говорится в документе.

Как подчеркивается в релизе ЕК, дело будет находиться в числе приоритетных, однако начало процедур в рамках расследования не предполагает вынесения каких-либо решений заранее не в пользу «Газпрома».

Европейские власти подозревают российского газового гиганта в нарушении 102-й статьи Договора о функционировании Европейского союза, которая определяет действия, расценивающиеся как использование доминирующих позиций на рынке для воздействия на торговлю между странами ЕС.

«Комиссия уведомила компанию и соответствующие органы в отдельных странах ЕС о начале расследования. Какой-либо окончательный срок для завершения сопутствующих процедур не установлен. «Продолжительность расследования зависит от ряда факторов, включая сложность дела и (...) необходимость исполнения прав компании на защиту», – заключается в документе.

В конце сентября 2011 года в офисах дочерних компаний «Газпрома» в Европе прошли обыски. Еврокомиссары подозревают «Газпром» и его европейских партнеров в ограничении конкуренции.

Если нарушение антимонопольного законодательства будет доказано, они заплатят до 30% годовой выручки, пишет «Газета.Ru».