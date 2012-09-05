На начало отопительного сезона в ПХГ будет накоплено 21 млрд куб. м газа - Бойко

На начало отопительного сезона в ПХГ (подземных хранилищах газа) Украины будет накоплено 21 млрд кубометров газа.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил министр топлива и энергетики Украины Юрий Бойко.

«Мы идем согласно графику. У нас 21 млрд. кубов будет на начало отопительного сезона. Это тот же уровень, что и в прошлом году», - сказал Ю.Бойко.

При этом он отметил, что запасы угля на начало отопительного сезона увеличатся на 1,5 млн тонн по сравнению с началом отопительного сезона прошлого года.

«У нас будет на 1,5 млн тонн угля больше чем в прошлом году», - сказал Ю.Бойко.

При этом он подчеркнул, что Украина закачивает газа столько, сколько необходимо для экономики.

«Мы закачиваем газа, сколько нужно для нашей национальной экономики», - сказал Ю.Бойко.