«Газпром» уверяет, что расследование ЕК не свидетельствует о его виновности

Москва. Расследование Еврокомиссии не свидетельствует о виновности ОАО «Газпром» в нарушении антимонопольного законодательства ЕС.

Об этом говорится в заявлении ОАО «Газпром», текст которого есть в распоряжении УНИАН, в ответ на инициированную Европейской комиссией формальную стадию антимонопольного расследования.

«Мы до сих пор не получили официального извещения об этом от Европейской комиссии. Начало формальной стадии расследования не означает признание ОАО «Газпром» виновным в каком-либо нарушении антимонопольного законодательства ЕС», - говорится в заявлении.

При этом подчеркивается, что ОАО «Газпром» уделяет большое внимание соблюдению всех норм международного права и законодательства в странах, где Группа «Газпром» осуществляет свою деятельность. Работа Группы «Газпром» на рынке ЕС, в том числе применяемые принципы ценообразования на газ, соответствует стандартам, которые используют другие производители и экспортеры газа.

«Мы рассчитываем на то, что в рамках расследования будут надлежащим образом соблюдены наши права и законные интересы, вытекающие как из права ЕС, так и международного права, а также будет принято во внимание, что ОАО «Газпром», учрежденное за пределами юрисдикции ЕС, является компанией, наделенной в соответствии с российским законодательством публично значимыми функциями и статусом стратегической организации, контролируемой государством», - подчеркивается в документе.

Отмечается, что «Газпром» всегда выступал за добросовестное сотрудничество с Европейской комиссией, и готов к продолжению диалога в целях дальнейшего конструктивного взаимодействия.

Как сообщал УНИАН, вчера на официальном сайте Европейской комиссии был опубликован пресс-релиз, согласно которому Европейская комиссия начала формальную стадию антимонопольного расследования деятельности ОАО «Газпром» в Европейском союзе (ЕС). На фоне этих заявлений акции «Газпрома» в среду начали снижаться.