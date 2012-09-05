Янукович принял участие в церемонии запуска газа с Одесского месторождения

Президент Украины Виктор Янукович принял участие в церемонии запуска газа с Одесского газового месторождения и начала испытания первой поисковой скважины в Полтавской области.

Как передает корреспондент УНИАН, церемония состоялась в киевской диспетчерской «Укртрансгаза» с прямыми включениями в Одесской и Полтавской областях.

«Сегодня мы открыли фактически добычу газа, которая обеспечит нам прибыль в год около 300 млн кубических метров», - отметил Президент.

В.Янукович приветствует тот факт, что с сегодняшнего дня начинает работать вышка на шельфе Черного моря.

По его словам, в будущем планируется установление еще пяти вышек. «Это только начало, в ближайшее время будет установлена и вторая вышка», - подчеркнул Президент. Заметив, что первая вышка будет носить имя Петра Годованца, а вторая – Независимость, В.Янукович подчеркнул, что это символические названия.

По словам В.Януковича, энергетическая независимость является одной из составляющих для выполнения тех задач, которые стоят перед национальной украинской экономикой.

«Мы избрали этот путь не случайно, потому что развитие энергетики связан с ресурсами, и самый влиятельный ресурс для роста экономики нашего государства – газ. Поэтому мы сегодня сделали один из шагов, которые мы планировали для того, чтобы обеспечить развитие нефтегазовой отрасли Украины, и тем самым идти по пути обеспечения нашего государства, экономики энергетическими ресурсами», - сказал Президент.

Напомним, 15 августа министр энергетики и угольной промышленности Юрий Бойко заявил, что добыча газа на Черноморском шельфе с использованием самоподъемной плавучей буровой установки (СПБУ) «Петр Годованец» начнется в начале сентября.

«Я думаю, что это будет в сентябре, причем скорее всего в начале. Начнется добыча газа и начнется его подача на материк через 87-километровый газопровод», - сказал Ю.Бойко.

Справка УНИАН. Одесское и Безымянное газовые месторождения были открыты в 1988 году. В 2006 году на Одесском месторождении начались работы по его освоению и был установлен блок-кондуктор БК-1. Однако из-за отсутствия средств работы были приостановлены. С этого момента до 2011 года на месторождениях проводились только геологоразведочные работы по уточнению запасов. Открытие нового продуктивного горизонта на Одесском месторождении позволило увеличить суммарные запасы обоих месторождений до 22 млрд кубометров природного газа.