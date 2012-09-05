НКРЭ не готова заложить 8 млрд грн в тариф на электроэнергию «Энергоатома»

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики (НКРЭ), не готова заложить 8 млрд грн в тариф на электроэнергию НАЭК «Энергоатом».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил на заседании комитета Верховной Рады Украины по вопросам ТЭК глава НКРЭ Сергей Титенко, комментируя принятое решение Комитета Верховной Рады по вопросам ТЭК относительно выделения средств на строительство 3-го и 4-го блоков Хмельницкой АЭС.

«Отечественная часть средств также должна быть привлечена в виде кредита. 8 млрд грн в тарифе «Энергоатома» на эти цели не будет», - сказал С.Титенко.

Как сообщал УНИАН, в среду, 5 сентября Комитет Верховной Рады Украины по вопросам ТЭК на своем заседании одобрил строительство 3-го и 4-го блоков Хмельницкой АЭС.

Стоимость проекта оценивается в 40 млрд грн, из которых 80% будет привлечено за счет кредита Российской Федерации, а 20% (8 млрд грн) - за счет надбавки на тариф электроэнергии.

ГП «НАЭК «Энергоатом» – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства около 50% в общем объеме производства электроэнергии Украины.

На НАЭК «Энергоатом» возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех четырех АЭС страны.