Энергетическое сообщество и Всемирный Банк поддерживают либерализацию рынка электроэнергии

Секретариат Энергетического Сообщества и Всемирный Банк поддерживают принятие законопроекта №10571 от 6 июня 2012 года «О либерализации рынка электроэнергии Украины».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила юридический советник представителя Секретариата Энергетического Совета Розета Карова в ходе круглого стола «Украина на пути к европейским правилам работы рынка электроэнергии».

«Секретариат Энергетического Сообщества рад, что Украина делает шаги в направлении либерализации и открытия рынка электроэнергии», - сказала Р.Карова.

Также, по ее словам, разработка и принятие данного законопроекта является позитивным сигналом, который будет учтен при составлении отчета по Украине.

В свою очередь, специалист по внедрению проектов в секторах энергетики и инфраструктуры Всемирного Банка Дмитрий Глазков отметил, что Всемирный Банк выступает за скорейшее принятие этого законопроекта.

«Несмотря на различную критику, этот законопроект нужно принимать в том виде, как он есть, и в свою очередь Всемирный Банк готов оказать техническую поддержку», - подытожил Д.Глазков.

Вместе с тем участники круглого стола выразили ряд замечаний. В частности, директор Центра взаимодействия с органами государственной власти, НАЭК «Энергоатом» Константин Запайщиков отметил, что «существуют значительные риски недостаточного наполнения фонда распределения стоимости дисбаланса. Обязательным плательщиком в этот фонд предполагается сделать «Энергоатом» и «Укргидроэнерго». При этом средства этого фонда должны в полной мере финансировать перекрестные субсидии и расчеты с производителями электроэнергии по зеленому тарифу, вестись дотации для теплокоммунэнерго».

Напомним, 6 июня был зарегистрирован законопроект «О либерализации рынка электроэнергии Украины», которым предусматривает возможность свободы выбора поставщика электроэнергии путем заключения двусторонних договоров, а также возможность приобретения необходимых объемов электроэнергии на спотовом рынке.