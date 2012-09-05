Украина накопила в подземных хранилищах 17,3 млрд куб. м газа

Компания «Укртрансгаз», являющаяся оператором отечественной газотранспортной системы, в преддверии осенне-зимнего периода накопила в подземных хранилищах (ПХГ) 17,3 млрд куб. м газа, сообщает пресс-служба компании.

По данным "Укртрансгаза", с апреля по сентябрь 2012 года объем закачки газа в подземные хранилища составил 10 млрд куб. м.

«Закачка газа в подземные хранилища производится в рамках подготовки к отопительному сезону 2012-2013 гг.», - говорится в сообщении компании.

Данные по объему закачки газа представлены без учета подземного хранилища «Черноморнефтегаза».

Как сообщал УНИАН, по словам министра топлива и энергетики Украины Юрия Бойко, на начало отопительного сезона в ПХГ Украины будет накоплено 21 млрд кубометров газа.

Справка УНИАН. Дочерняя компания «Укртрансгаз» создана с целью обеспечения бесперебойной транспортировки и хранения природного газа, эффективного функционирования и развития газового комплекса Украины.

ДК «Укртрансгаз» эксплуатирует 12 ПХГ общей активной емкостью около 31 млрд куб. м. Подземные хранилища газа является составной частью системы газоснабжения Украины и транзита газа через ее территорию

НАК «Нафтогаз Украины» объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны, является монополистом по транзиту и хранению природного газа в подземных хранилищах, а также по транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории Украины.