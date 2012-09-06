В Харьковской области открыли вторую очередь Юлиевского месторождения

Премьер-министр Украины Николай Азаров открыл в Валковском районе Харьковской области вторую очередь Юлиевского нефтегазоконденсатного месторождения - дожимающего компрессорного цеха на установку комплексной подготовки газа газо-промышленного управления «Шебелинкагаздобыча».

Как передает корреспондент УНИАН, на торжественной церемонии открытия компрессорной станции Н.Азаров отметил, что укрепление энергетической безопасности Украины является приоритетным направлением работы правительства. По его словам, открытые сегодня мощности дадут возможность ежегодно стабильно увеличивать добычу газа.

«Поздравляю вас с открытием уже второй дожимающей станции в Харьковской области, которая позволит нам решить проблему увеличения добычи газа, что для нас является очень важным, и самое главное – обеспечит энергетическую независимость Украины», - сказал Н.Азаров.

Он подчеркнул, что правительство Украины и в дальнейшем будет осуществлять шаги, направленные на решение проблемы зависимости нашей страны от импортных энергоносителей.