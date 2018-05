"Газтек" купил 25% акций "Запорожгаза"

Крупнейший частный собственник ряда украинских облгазов - компания "Газтек" победила в приватизационном конкурсе по продаже 25% акций ПАО «Запорожгаз», заплатив за пакет 16 млн 800 тыс. грн (стартовая цена составляла 14 млн 100 тыс. грн - УНИАН).

Трансляция конкурса, который проводился по принципу аукциона, велась на сайте Фонда госимущества.

Таким образом, в результате данной покупки "Газтек" сконцентрировал в своей собственности около 49,759% акций "Запорожгаза" (до приватизационного конкурса "Газтеку" принадлежало 24,759% акций облгаза). Собственником еще 14,5% акций, ранее принадлежавших компании "РосУкрэнерго", является кипрская компания Centragas Holding Ltd.

Всего в данном конкурсе принимали участие две компании, вторым участником была компания "ИК Финлекс-Инвест", которая была готова приобрести 25% пакет «Запорожгаза» за 16 млн 650 тыс. грн.

Напомним, ФГИУ в августе т.г. объявил о планах продажи на приватизационных конкурсах в сентябре пакетов акций 12 газоснабжающих компаний, в том числе и 25% «Запорожгаза». Как говорится в официальном издании Фонда «Ведомости приватизации» от 15 августа, покупатель пакета будет обязан в течение трех лет с момента покупки инвестировать в развитие предприятия 3,9 млн грн.

Справка УНИАН. ПАО по газоснабжению и газификации «Запорожгаз» (г. Запорожье) занимается транспортировкой газа распределительными трубопроводами, а также продает газ населению и бюджетным учреждениям в Запорожской области.

25% акций ПАО «Запорожгаз» принадлежат НАК «Нафтогаз Украины», 25% было передано ФГИУ для приватизации, 24,7594% принадлежит «Газтеку», собственником еще 14,5% акций, ранее принадлежавших компании "РосУкрэнерго", является компания Centragas Holding Ltd (Кипр).

ЧАО «Газтек» (г. Киев) является крупнейшим частным собственником пакетов акций ряда украинских облгазов. В частности, "Газтеку" и аффилированным с ним структурам принадлежат миноритарные пакеты в "Винница-", "Волынь-", "Днепропетровск-", "Житомир-", "Запорож-" и "Крымгазе" и пр.

Собственниками самого "Газтека" являются ряд кипрских компаний - Krezer Holdings Ltd, Nesiba Venchers Ltd, Pasler Enterprises Ltd и Porala Venchers Ltd.

В начале сентября т.г. "Газтек" привлек у банка “Надра” (г. Киев) кредит на 250 млн грн для покупки акций предприятий по газоснабжению и газификации.

Банк "Надра" контролируется украинским бизнесменом Дмитрием Фирташем.

