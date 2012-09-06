"Газпром" в І кв. потерял 30% выручки из-за сокращения поставок газа в страны бывшего Союза

Москва. За первый квартал 2012 года «Газпром» сократил поставки газа в страны бывшего Советского союза на 30% - до 20 млрд куб. м по сравнению с аналогичным периодом годом ранее.

Как сообщили УНИАН в управлении информации ОАО «Газпром», об этом говорится в отчетности за I квартал 2012 года, подготовленной в соответствии с Международным стандартом финансовой отчетности 34 «Промежуточная финансовая отчетность» (МСФО (IAS) 34).

«За три месяца 2012 года чистая выручка от продажи газа в страны бывшего Советского Союза снизилась на 61 069 млн рублей, или на 30%, по сравнению с аналогичным периодом 2011 года, и составила 144 325 млн рублей. Снижение продаж по данному сегменту объясняется падением объемов продаж газа в натуральном выражении на 32%, или на 9,2 млрд куб. м, что было частично компенсировано ростом средних расчетных цен, выраженных в рублях (включая таможенные пошлины, за вычетом НДС), на 14%», - говорится в сообщении.

Так, в первом квартале 2011 года «Газпром» поставил в постсоветские страны 29,2 млрд куб. м, а в первом квартале 2012 года было поставлено 20 млрд куб. м.

Средняя цена газа для стран бывшего Союза составила 8,6 тыс. руб./тыс. куб. м против 7,55 тыс. руб./тыс. куб. м в 2011 году.

По информации «Газпрома», в целом за три месяца 2012 года чистая выручка от продажи газа уменьшилась на 148 479 млн рублей, или на 17%, по сравнению с аналогичным периодом 2011 года, и составила 721 490 млн. руб.

В частности, за три месяца 2012 года чистая выручка от продажи газа в Европу и другие страны уменьшилась на 11 933 млн рублей, или на 3%, по сравнению с аналогичным периодом 2011 года, и составила 386 600 млн рублей. Это объясняется, главным образом, снижением объемов продаж газа в натуральном выражении на 8%, или на 3,9 млрд куб. м, что было частично компенсировано увеличением средних расчетных цен, выраженных в рублях (включая таможенные пошлины), на 15%.

Кроме этого сообщается, что за три месяца 2012 года чистая выручка от продажи услуг по транспортировке газа увеличилась на 3 263 млн рублей, или на 11%, по сравнению с аналогичным периодом 2011 года и составила 32 059 млн руб. Рост выручки от продажи услуг по транспортировке газа, в основном, связан c увеличением объемов транспортируемого газа для независимых поставщиков.