В Украине в течение года построят 6 газокомпрессорных станций - Азаров

В Украине в течение года построят еще 6 дожимных газокомпрессорных станций.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время общения с журналистами на Харьковском тракторном заводе заявил премьер-министр Украины Николай Азаров, говоря о сегодняшнем открытии второй очереди дожимной компрессорной станции на Юлиевском нефтегазоносном месторождении.

«Мы планируем в течение года построить еще 6 таких станций, практически каждый квартал планируем вводить по одной станции», - сказал Н.Азаров.

Он подчеркнул, что введение в эксплуатацию таких станций обусловлено истощением украинских газовых месторождений.

«В связи с истощением запасов газа снижается добыча газа и поэтому падает давление, и поэтому существует такая технология. За счет этого увеличивается давление в пласте и сохраняется работоспособность скважины», - сказал Н.Азаров.

По его словам, введение дожимной станции на Юлиевском месторождении позволит добыть дополнительно 100 млн. метров куб. газа. Н.Азаров обратил внимание на то, что в настоящее время большинство оборудования высокотехнологичных дожимных станций производится за рубежом.

Он подчеркнул, что в ближайшее время необходимо добиться того, чтобы, по крайней мере, 50 процентов оборудования станции производилось в Украине.

По словам премьер-министра, введение в эксплуатацию дожимных компрессорных станций и увеличение объемов добычи отечественного газа «позволит снизить закупки дорогого газа и направить свой собственный газ на нужды населения».