МИД России посоветовал Брюсселю без политики решать вопросы с «Газпромом»

Министерство иностранных дел России призывает Брюссель воздержаться от политически ангажированных решений в отношении «Газпрома», деятельность которого начала расследовать Еврокомиссия, передает ИТАР-ТАСС.

«В связи с этим рассчитываем, что Брюссель воздержится от политически ангажированных решений, с тем чтобы не нанести ущерб проверенному временем сотрудничеству между Россией и Евросоюзом в энергетической сфере», – заявил МИД РФ.

Как сообщал УНИАН, Еврокомиссия начала расследование в отношении ОАО «Газпром» по подозрению в нарушении антимонопольного законодательства ЕС.

В свою очередь "Газпром" уверяет, что расследование не свидетельствует о его виновности.