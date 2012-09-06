МИД России посоветовал Брюсселю без политики решать вопросы с «Газпромом»
14:20, 06 сентября 2012Энергетика
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Министерство иностранных дел России призывает Брюссель воздержаться от политически ангажированных решений в отношении «Газпрома», деятельность которого начала расследовать Еврокомиссия, передает ИТАР-ТАСС.
«В связи с этим рассчитываем, что Брюссель воздержится от политически ангажированных решений, с тем чтобы не нанести ущерб проверенному временем сотрудничеству между Россией и Евросоюзом в энергетической сфере», – заявил МИД РФ.
Как сообщал УНИАН, Еврокомиссия начала расследование в отношении ОАО «Газпром» по подозрению в нарушении антимонопольного законодательства ЕС.
В свою очередь "Газпром" уверяет, что расследование не свидетельствует о его виновности.
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