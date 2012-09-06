ВР приняла закон о строительстве энергоблоков Хмельницкой АЭС

Верховная Рада Украины приняла в целом Закон Украины «О размещении, проектировании и строительстве энергоблоков № 3 и 4 Хмельницкой атомной электрической станции».

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие этого решения проголосовали 253 народных депутата из 335, зарегистрированных в сессионном зале.

Закон предусматривает, что энергоблоки № 3 и 4 Хмельницкой АЭС предназначены для промышленного производства электрической и тепловой энергии.

Энергоблоки № 3 и 4 Хмельницкой АЭС размещаются на промышленной площадке обособленного подразделения “Хмельницкая АЭС” государственного предприятия “Национальная атомная энергогенерирующая компания “Энергоатом”, расположенного на землях энергетической системы, которые граничат с землями города Нетишин, и являются двумя однотипными энергоблоками каждый установленной электрической мощностью 1000 МВт.

На каждом энергоблоке размещается реакторная установка типа ВВЭР-1000/В-392 номинальной тепловой мощностью 3012 МВт.

Проектирование и строительство энергоблоков № 3 и 4 Хмельницкой АЭС проводится с соблюдением требований ядерной и радиационной безопасности, гражданской защиты, пожарной и техногенной безопасности, международных договоров.

Заказчик строительства энергоблоков № 3 и 4 Хмельницкой АЭС направляет средства в объеме 100 миллионов гривен на сооружение объектов социального назначения путем уплаты сбора социально-экономической компенсации риска населения, проживающего на территории зоны наблюдения.

Указанные средства учитываются в смете строительства энергоблоков № 3 и № 4 Хмельницкой АЭС и перечисляются в Государственный бюджет Украины пропорционально фактически освоенным, по данным бухгалтерского учета, капитальным инвестициям без учета налога на добавленную стоимость.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

Справка УНИАН. Строительство двух энергоблоков ХАЭС было приостановлено в 1990 году после объявления Верховной Радой моратория на строительство новых АЭС на территории Украины. Строительная готовность энергоблока №3 ХАЭС составляет 75%, №4 - 28%. При сооружении строительных конструкций энергоблоков №3 и №4 Хмельницкой АЭС было освоено 17% общей проектной стоимости.

9 июня 2010 года Кабинет министров Украины и правительство Российской Федерации подписали рамочное соглашение о достройке третьего и четвертого энергоблоков Хмельницкой АЭС. Соглашением предусматривается, что российская сторона обеспечивает финансирование проекта в объеме, необходимом для проектирования, строительства и введения в эксплуатацию блоков, в том числе для оплаты услуг и товаров, которые поставляются из РФ в Украину.

Победителем международного конкурса по выбору типа реакторной установки для строительства 3-го и 4-го энергоблоков Хмельницкой АЭС в октябре 2008 года стала российская компания «Атомстройэкспорт». В конкурсе, кроме «Атомстройэкспорта», принимали участие американская Westinghouse и южнокорейская KEPCO. Минтопэнерго утвердило решение межведомственной комиссии о признании победителем конкурса «Атомстройэкспорта», который представил проект реакторной установки В-392.

13 марта 2012 года Государственная инспекция ядерного регулирования Украины (ГИЯР) согласовала технико-экономическое обоснование строительства энергоблоков №3 и №4 Хмельницкой АЭС.

6 мая премьер-министр Украины Николай Азаров после встречи с Президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром России Дмитрием Медведевым сообщил, что руководство России подтвердило готовность выдать кредит на достройку третьего и четвертого блоков Хмельницкой АЭС.

31 мая заместитель генерального директора ГК «Росатом» - директор Блока по развитию и международному бизнесу Кирилл Комаров сообщил, что схема кредитования строительства третьего и четвертого блоков Хмельницкой АЭС еще не определена, однако возможно выделение межгосударственного кредита.

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