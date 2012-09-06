Решение по достройке ХАЭС даст импульс сотрудничеству с РФ в атомной сфере — «Росатом»

Принятие Верховной Радой закона о достройке 3-го и 4-го блоков Хмельницкой АЭС даст новый импульс к сотрудничеству с РФ в атомной сфере, выведет его на практический этап, сказал в комментарии УНИАН генеральный представитель ГК «Росатом» на территории Украины и Республики Беларусь, директор Представительства ЗАО "Русатом Оверсиз"Александр Мертен.

«Россия не раз подтверждала серьезность своих намерений участвовать в строительстве 3-го и 4-го энергоблоков ХАЭС, причем на самом высоком уровне. Уже достигнуты договоренности с украинскими партнерами по деталям будущего сотрудничества. Готов контракт на разработку технического проекта реакторной установки. В процессе подготовки - контракт на производство оборудования с длительным циклом изготовления», - сказал А. Мертен.

По егословам, ведутся переговоры об участии российских и украинских профильных организаций в проектировании энергоблоков.

Также А. Мертен отметил, что реализация такого масштабного проекта, безусловно, позитивно скажется на экономике Украины. Сооружение новых энергоблоков ХАЭС предполагает, что значительная доля производства оборудования для них будет локализована на украинских предприятиях.

Напомним, что сегодня Верховная Рада Украины приняла в целом Закон Украины «О размещении, проектировании и строительстве энергоблоков № 3 и 4 Хмельницкой атомной электрической станции».

Стоимость проекта оценивается в 40 млрд грн, из которых 80% будет привлечено за счет кредита Российской Федерации.

Справка УНИАН. Строительство двух энергоблоков ХАЭС было приостановлено в 1990 году после объявления Верховной Радой моратория на строительство новых АЭС на территории Украины. Строительная готовность энергоблока №3 ХАЭС составляет 75%, №4 - 28%. При сооружении строительных конструкций энергоблоков №3 и №4 Хмельницкой АЭС было освоено 17% общей проектной стоимости.

9 июня 2010 года Кабинет министров Украины и правительство Российской Федерации подписали рамочное соглашение о достройке третьего и четвертого энергоблоков Хмельницкой АЭС. Соглашением предусматривается, что российская сторона обеспечивает финансирование проекта в объеме, необходимом для проектирования, строительства и введения в эксплуатацию блоков, в том числе для оплаты услуг и товаров, которые поставляются из РФ в Украину.

Победителем международного конкурса по выбору типа реакторной установки для строительства 3-го и 4-го энергоблоков Хмельницкой АЭС в октябре 2008 года стала российская компания «Атомстройэкспорт». В конкурсе, кроме «Атомстройэкспорта», принимали участие американская Westinghouse и южнокорейская KEPCO. Минтопэнерго утвердило решение межведомственной комиссии о признании победителем конкурса «Атомстройэкспорта», который представил проект реакторной установки В-392.

13 марта 2012 года Государственная инспекция ядерного регулирования Украины (ГИЯР) согласовала технико-экономическое обоснование строительства энергоблоков №3 и №4 Хмельницкой АЭС.