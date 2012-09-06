«Газпром» и Словения учредили совместную компанию для реализации «Южного потока»

Москва. «Газпром» и Словения учредили совместную проектную компанию для реализации проекта «Южный поток».

Об этом УНИАН сообщили в управлении информации ОАО «Газпром» по итогам встречи начальника Департамента по управлению проектами российского газового монополиста Леонида Чугунова и генерального директора компании Plinovodi d.o.o. Марьяна Эберлинца.

«Стороны обсудили вопросы российско-словенского сотрудничества в рамках реализации проекта «Южный поток». Было отмечено, что 5 сентября 2012 г. зарегистрирована совместная проектная компания South Stream Slovenia LLC для реализации проекта на территории Словении, и работа над проектом идет в соответствии с намеченным графиком», - говорится в сообщении.

Л.Чугунов и М.Эберлинц также рассмотрели повестку дня первого учредительного собрания акционеров South Stream Slovenia LLC, проведение которого запланировано на начало октября 2012 г. в Любляне.

Справка УНИАН. В 2011 году «Газпром» поставил в Словению 0,53 млрд куб. м газа.

В целях диверсификации маршрутов экспортных поставок природного газа ОАО «Газпром» реализует проект «Южный поток». Проектная производительность морского участка газопровода составит 63 млрд куб. м в год. Строительство «Южного потока» начнется в декабре 2012 года. Ввод в эксплуатацию первой нитки газопровода запланирован на конец 2015 года.

Для реализации сухопутной части проекта с Болгарией, Сербией, Венгрией, Грецией, Словенией, Хорватией и Австрией подписаны межправительственные соглашения.

27 мая 2010 года между ОАО «Газпром» и Plinovodi d.o.o. было заключено Соглашение о выполнении ТЭО «Южного потока» на территории Словении.

22 марта 2011 года «Газпром» и Plinovodi d.o.o. подписали Соглашение участников South Stream Slovenia LLC, создаваемой на паритетных началах для реализации «Южного потока» в Словении. В сферу деятельности South Stream Slovenia будет входить подготовка проектной документации, организация финансирования, строительство и эксплуатация словенского участка газопровода.

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