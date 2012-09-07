Падение цены нефти продолжилось

На мировых торгах в пятницу, 7 сентября, цены на нефть снижаются на ожиданиях статистики из США.

Так, стоимость октябрьских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI уже упала на 0,35 доллара или на 0,37% - до 95,18 доллара за баррель.

Цена октябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent потеряла 0,16 доллара, или 0,14% и остановилась на уровне в 113,33 доллара за баррель.

В пятницу Бюро статистики Министерства труда США обнародует данные по безработице за август. По прогнозу аналитиков, показатель июля 8,3% остался без изменений, передает Bloomberg.