«Газпром» в 1-м квартале поставил в Украину 8,547 млрд кубометров газа

Москва. В первом квартале 20012 года российский газовый монополист – компания «Газпром» поставила в Украину 8,547 миллиардов кубометров газа. Об этом говорится в ежеквартальном отчете компании за 1-й квартал 2012 г., текстом которого располагает УНИАН.

Второй по объемам закупки газа у «Газпрома» является Беларусь, куда за отчетный период было поставлено 6,42 млрд куб. м.

Согласно отчету, Украина является вторым покупателем российского газа на европейском рынке. Так, в Германию в 1-м квартале 2012 г. было поставлено 8,83 млрд. куб.м.

Отмечается, что основные маршруты газопроводов от газовых месторождений в Западной Сибири к экспортным рынкам Западной Европы проходят через Украину, которая, в свою очередь, является самым крупным потребителем газа среди стран СНГ и Балтии.

По информации «Газпрома», в I квартале 2012 года контрактная цена газа для Беларуси составила 165,6 долл. за тыс. куб. м., для Молдовы - 382,24 долл. за тыс. куб. м.

В I квартале 2012 года средневзвешенная по странам Балтии цена составила 445,47 долл. за тыс. куб. м.

В документе сообщается, что в разрезе географических областей выручка от продажи газа по странам СНГ и Балтии снизилась на 32,09% за счет снижения объемов продаж газа, в основном, в Украину.

В тоже время в отчете отмечается, что «Газпром» находится под влиянием рисков, связанных с транспортировкой природного газа через территорию транзитных стран. «Отсутствие стабильной политической и социальной обстановки в таких странах может привести к нарушениям договорных отношений по транзиту и сбоям в поставках природного газа по экспортным контрактам ОАО «Газпром», - говорится в документе.

Так, подчеркивают в «Газпроме», были отмечены случаи, когда часть природного газа ОАО «Газпром» направлялась не по назначению при транспортировке через территорию Украины, несмотря на ее заинтересованность в стабильности поставок природного газа украинским потребителям с территории Российской Федерации.

В документе напоминается, что «Газпром» предпринимает меры по минимизации рисков, связанных с транзитом природного газа через территорию Украины. Так, в январе 2009 года НАК «Нафтогаз Украины» и ОАО «Газпром» подписали долгосрочные (сроком на 11 лет) контракты в области транзита и поставок газа. Контракты действуют независимо друг от друга. Это создает дополнительные гарантии того, что ситуация с прекращением транзита газа через Украину европейским потребителям, сложившаяся в начале января 2009 года, больше не повторится.

Кроме того, для компенсации этого риска ОАО «Газпром» диверсифицирует экспортные маршруты поставок газа. Примером такой работы является проект «Ямал-Европа», проходящий по территории Беларуси и Польши, а также строительство «Северного потока» и «Южного потока».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На начало отопительного сезона в ПХГ будет накоплено 21 млрд куб. м газа - Бойко

Как сообщал ранее УНИАН, за первый квартал 2012 года «Газпром» сократил поставки газа в страны бывшего Советского союза на 30% - до 20 млрд куб. м по сравнению с аналогичным периодом 2011 года.

Так, в первом квартале 2011 года «Газпром» поставил в постсоветские страны 29,2 млрд куб. м, а в первом квартале 2012 года было поставлено 20 млрд куб. м.

Средняя цена газа для стран бывшего Союза составила 8,6 тыс. руб./тыс. куб. м против 7,55 тыс. руб./тыс. куб. м в 2011 году.

Напомним, для Украины цена закупаемого в России природного газа в первом квартале 2012 г. составляла около 416 долл. за тыс. куб. м.