Минобороны России подало иск к Кабмину с требованием выплаты 3,2 млрд грн по долгам ЕЭСУ

Министерство обороны Российской Федерации обратилось в Хозяйственный суд Киева с иском о взыскании с Кабинета министров Украины свыше 3,2 млрд грн.

Об этом говорится в определении суда от 5 сентября, обнародованном в Едином государственном реестре судебных решений.

Третьими лицами, которые не заявляют самостоятельных требований на предмет спора на стороне ответчика в обстоятельствах дела, значатся закрытое акционерное общество с иностранными инвестициями «Промышленно-финансовая корпорация «Единые энергетические системы Украины» и Государственная казначейская служба Украины.

При этом представитель ЕЭСУ на заседание суда не явился.

Как отмечается в судебном определении, Государственную казначейскую службу Украины к участию по делу привлекут в качестве второго ответчика, а рассмотрение дела отложено на 9.00 12 сентября.

Как сообщал УНИАН, в июне 2011 года в СМИ было обнародовано письмо министра обороны России Анатолия Сердюкова к премьер-министру Украины Николаю Азарову от 10 июня 2011 года, в котором Министерство обороны России просит погасить долг корпорации «Единые энергетические системы Украины» в сумме 405,5 млн дол.

В октябре 2011 года СБУ возбудила в отношении экс-премьер-министра Юлии Тимошенко уголовное дело за перевод долгов корпорации ЕЭСУ на бюджет Украины.

По информации пресс-центра СБУ, Ю.Тимошенко «обвиняется в организации уклонения от уплаты налогов на общую сумму свыше 4,7 млн. грн, расхищении и покушении на расхищение бюджетных средств путем незаконного возмещения свыше 25 млн. грн налога на добавленную стоимость, служебном подлоге и в уклонении от уплаты 681 тыс. грн подоходного налога. Методом расхищения бюджетных средств было внедрение корпорацией ЕЭСУ финансовой схемы скрытия валютной выручки с использованием подконтрольных оффшорных компаний».

Ю.Тимошенко в 1995-1997 гг. возглавляла корпорацию ЕЭСУ.

В то же время защита настаивает, что дело в отношении Ю.Тимошенко о деятельности ЕЭСУ было закрыто в 2005 году законно, и это подтвердил Верховный Суд Украины.