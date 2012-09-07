Эксперты прогнозируют плавный рост цен на топливо в Украине

Эксперты прогнозируют плавный рост цен на розничном рынке нефтепродуктов Украины в связи с повышением цен на внешнем рынке, но отмечают при этом, что он не будет резким из-за отсутствия дефицита топлива.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции заявил директор Ассоциации «Объединение операторов рынка нефтепродуктов Украины» Леонид Косянчук.

«Внешний рынок демонстрирует подъем, что, конечно, не может не сказаться на ценообразовании нефтепродуктов Украины», - сказал Л.Косянчук

При этом он отметил, что по состоянию на сегодняшний день на отечественном рынке нефтепродуктов топлива много, поэтому экономически обоснованное повышение цен отстает от реального.

Вместе с тем, директор консалтинговой группы «А-95» Сергей Куюн отметил, что рост цен не будет быстрым, он будет постепенным.

«Накоплены большие запасы топлива, особенно по дизельному топливу, поэтому это будет серьезным тормозом на пути роста цен», - сообщил С.Куюн.

Как ранее сообщал УНИАН, по прогнозам экспертов, на национальном розничном рынке формируются предпосылки для незначительного подорожания высокооктанового бензина на 5-25 копеек за литр.

По данным консалтинговой группы «А-95», средние розничные цены в Украине на топливо по состоянию на 6 сентября 2012 года составляют: бензин А-76\\80 - 10,27 грн, бензин А-92 - 10,56 грн, бензин А-95 - 10,85 грн, бензин А-95+ - 11,72 грн, дизельное топливо - 9,66 грн.