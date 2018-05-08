Украина возобновляет атомное строительство после семилетней паузы

Принятие парламентом закона о достройке на Хмельницкой атомной электростанции (ХАЭС) третьего и четвертого блока – скорее, формальность. После пяти последних лет дискуссий и разговоров на эту тему теперь должны приступить к практическим вещам. В первую очередь, завершить сложные переговоры с российской стороной по финансированию проекта. Ведь, согласно утвержденному правительством технико-экономическому его обоснованию, на завершение работ на блоках-долгостроях понадобится почти 40 млрд грн.

Еще в декабре 2010 года Сбербанк России изъявлял готовность предоставить Украине кредитную линию под строительство блоков на ХАЭС. Но переговоры так и зависли на уровне согласования ставок и размеров займа между финансовыми ведомствами двух стран.

Стоит напомнить, что весной 2010 года, когда Янукович только-только занял кресло президента, премьер России Путин привез в Киев ряд предложений экономического характера. Среди них - сотрудничество в сфере атомной энергетики. «Речь идет о крупномасштабной кооперации наших ядерных отраслей. Мы предлагаем создать крупный холдинг, который включал бы в себя объединенную генерацию, атомное машиностроение и топливный цикл», - сказал тогда Путин, уточнив, что Россия могла бы принять активное участие в достройке двух блоков на ХАЭС.

Виктор Янукович в ответ улыбнулся и назвал предложение интересным, но вопрос с тех пор не сдвинулся с мертвой точки. Правда, в тот же год Украина и Россия с трудом, но все-таки заключили межправительственный договор, по которому северный сосед берет на себя 80% финансирования проекта, предоставляя Украине кредит. Оставшиеся 20%, а это 8 млрд грн, наша страна изыскивает сама. Мгновенно было найдено решение – необходимую сумму заложить в тариф на электроэнергию «Энергоатома» для потребителей.

Сразу после принятия «атомного» закона в парламенте генеральный представитель «Росатома» на территории Украины и Республики Беларусь, директор представительства ЗАО «Русатом Оверсиз» Александр Мертен в комментарии УНИАН заявил, что Россия подтверждает серьезность своих намерений участвовать в строительстве 3-го и 4-го энергоблоков ХАЭС.

«Уже достигнуты договоренности с украинскими партнерами по деталям будущего сотрудничества. Готов контракт на разработку технического проекта реакторной установки. В процессе подготовки - контракт на производство оборудования с длительным циклом изготовления», - уточнил Мертен.

Где взять 8 миллиардов

В ходе принятия закона, как-то неожиданно, на передний план снова вышли финансовые вопросы. Глава НКРЭ Сергей Титенко вдруг заявил, что комиссия не готова заложить необходимые для строительства 8 млрд грн в тариф. «8 млрд грн в тарифе «Энергоатома» на эти цели не будет», - сказал он на заседании профильного комитета Верховной Рады. По его словам, данные средства могут быть кредитом или инвестициями. Не исключено, что такая позиция НКРЭ носит конъюнктурный характер и продиктована намеченными на осень выборами в парламент. После их завершения комиссия под давлением бизнеса может «запеть» другую песню.

Тем более что в последнее время власть все больше говорит о несоответствии нынешних цен на электричество реальным. Мол, на данный момент Украина имеет самые низкие тарифы на электроэнергию для населения в Европе и СНГ. Объемы перекрестного субсидирования, по мнению чиновников, достигли колоссальных размеров - около 30 млрд грн в год. О том, что именно такой сценарий наиболее вероятен, говорит еще один факт - не за горами изменения правил на рынке электроэнергии.

Впрочем, достройку блоков это уже вряд ли остановит. Тем более, что ситуация в атомной энергетике ухудшается с каждым годом. К 2020 году истекают сроки эксплуатации 10 из 15 работающих блоков. Таким образом, запуск 3 и 4 блоков на ХАЭС будет весьма кстати.

Не исключено, что подготовительные работы на ХАЭС идут полным ходом. Но вопрос целесообразности таких действий остается актуальным. Это доказывает тот факт, что хоть процесс принятия «атомного» закона в парламенте и занял буквально несколько минут, сомневающееся были, правда, в единственном числе. Так, народный депутат Юрий Ганущак ("Батькивщина") в отношении решения Рады заявил: «Мы снова садимся на иглу России. Мы ложимся под их технологию по полной программе и в этом отношении говорить что-либо о диверсификации невозможно». Он еще раз помнил парламентариям о перспективе задействования российских реакторов: «Уже сейчас не хватает воды для охлаждения первых двух блоков на ХАЭС».

Подойдут ли конструкции

Узкопрофильные специалисты обсуждают и более специфические вопросы безопасности энергоблоков ХАЭС после их столь длительной достройки. Первоначально на 3 и 4 блоках планировалось поставить реакторные установки В-320. Однако, в последние годы Россия несколько усовершенствовала данный тип установок, назвав его ВВЕР-1000/В-392 и именно этот тип определен для установки на ХАЭС (по крайней мере, так зафиксировано в только что принятом законе). Базовые принципы работы реактора остались неизменными - на тепловых нейтронах с водой под давлением. Усовершенствования коснулись пассивной системы безопасности. Но в случае сверхкритической аварии, блоки все равно не будут иметь ловушки расплава активной зоны реактора, позволяющей их опустить под землю.

Долгое время дискутировался вопрос, можно ли использовать строительные конструкции, возведение которых приостановили еще в 1990 году. Ведь тогда 3-ий блок ХАЭС был готов практически на 75%, а 4-ый - на 28%. В подготовленной Министерством энергетики и угольной промышленности объяснительной записке к закону отсутствует четкий ответ на этот вопрос. В документе сказано, что окончательное решение, подходят ли конструкции, будет принято на стадии проектирования. Если же выясниться, что их следует снести, то тогда стоимость строительства блоков увеличится.

Остается только напомнить, что блоки ХАЭС с «завидной» частотой выводятся из работы, причем не только в связи с плановыми ремонтами, но и как принято официально говорить «текущими». Также, стоит надеяться, что в процессе достройки атомного долгостроя будут сведены к минимуму все возможные риски.

Артем Белоусов (УНИАН)