Украина и ЕИБ парафировали кредитное соглашение на реабилитацию ГЭС

Украина и Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) парафировали кредитное соглашение на 200 млн евро в рамках реализации проекта реабилитации гидроэлектростанций (ГЭС) ПАО «Укргидроэнерго», сообщила пресс-служба Министерства энергетики и угольной промышленности.

Согласно сообщению, парафирование документа осуществлено по итогам официальных переговоров, состоявшихся с 3 по 7 сентября 2012 года в Люксембурге

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины одобрил привлечение госкомпанией "Укргидроэнерго" кредита Европейского инвестиционного банка на 200 млн евро на реализацию проекта реабилитации гидроэлектростанций компании (распоряжение правительства №519-р от 25 июля 2012 г.).

Кабмин поручил Минфину, Минэнергоугля и НКРЭ подписать с "Укргидроэнерго" договор о предоставлении субкредита, предусмотрев в нем вид обеспечения выполнения обязательств по обслуживанию и погашению займа в размере 200 млн евро.

Размер платы за предоставление кредита "Укргидроэнерго" составляет 2% годовых выбранной и непогашенной суммы займа.

Справка УНИАН. 22 июня 2011 года Кабмин распоряжением №581-р одобрил привлечение «Укргидроэнерго» кредита Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) на 200 млн евро на реализацию проекта реабилитации гидроэлектростанций.

Таким образом, на проект реабилитации гидромеханического и электромеханического оборудования «Укргидроэнерго» ЕБРР и ЕИБ суммарно предоставят 400 млн евро.

По итогам реализации проекта обновления оборудования электростанций «Укргидроэнерго» установленная мощность ее ГЭС и ГАЭС увеличится на 10%. Кроме максимального использования производственных мощностей также будет повышена надежность и эффективность работы станций, будет достигнут более высокий уровень безопасности эксплуатации гидротехнических сооружений и улучшена экологическая ситуация в районе бассейна Днепра.

ПАО «Укргидроэнерго» эксплуатирует все крупные гидроэлектростанции, расположенные на украинских участках Днепра и Днестра. Суммарная установленная электрическая мощность гидроэлектростанций генкомпании составляет 5007,6 МВт.

100% акций ПАО принадлежит НАК «Энергетическая компания Украины», которой владеет государство.