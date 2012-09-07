«Черноморнефтегаз» получил от «Нафтогаза» очередной кредитный транш

Крупный украинский добытчик газа государственное акционерное общество «Черноморнефтегаз» (АР Крым, Симферополь) получил очередной кредитный транш в размере 80 млн грн от материнской компании «Нафтогаз Украины».

Об этом говорится в сообщении «Черноморнефтегаза» в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР).

Как сообщал УНИАН, ГАО «Черноморнефтегаз» откорректировал сумму кредитной линии от НАК «Нафтогаз Украины», которая составляет 2 млрд 395,75 тыс. грн.

«Черноморнефтегаз» заключил кредитный договор с «Нафтогазом» 18 апреля 2012 г., а 19 апреля получил первый транш в рамках указанной кредитной линии – 100 млн грн.

Кредит предоставляется на беспроцентной основе «с целью финансирования мероприятий по реализации приоритетных инвестиционных проектов, проведения буровых работ, обустройства действующих месторождений, мероприятий по техническому развитию, ремонту и модернизации производственных объектов, а также для погашения кредиторской задолженности».

Ранее, в июне 2011 г. «Нафтогаз» и «Черноморнефтегаз» уже подписывали договор о предоставлении кредита на 1,278 млрд грн.

Справка УНИАН. ГАО «Черноморнефтегаз» входит в состав НАК «Нафтогаз Украины» и специализируется на разведке и добыче нефти и газа в акватории Черного и Азовского морей.

В настоящее время на балансе ГАО «Черноморнефтегаз» находится 17 месторождений, из которых 11 газовых, 4 газоконденсатных и 2 нефтяных. Суммарные запасы всех месторождений сегодня составляют: по природному газу – 58,56 млрд куб. м, по газовому конденсату – 1231 тыс. тонн, по нефти – 2530 тыс. тонн.

100% акций «Черноморнефтегаза» находятся в управлении НАК «Нафтогаз Украины».