Shell вложит в геологоразведку в Харьковской области 200 млн долл.

Компания Shell планирует вложить 200 млн долл. в геологическую разведку на территории Харьковской области.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Харьковской облгосадминистрации, об этом сказал в ходе дискуссии в рамках проведения форума «Инновации. Инвестиции. Харьковские инициативы» советник по связям с государственными органами власти компании ООО «Шелл Юкрейн Эксплорейшн энд Продакшн 1» Алексей Татаренко.

Он отметил, что геологоразведка будет проводиться в рамках договора об общей газовой добыче Shell с ДК «Укргазвыдобування».

Всего компания Shell будет разрабатывать месторождения газа на шести участках: Шебелинском, Западно-шебелинском, Павловско-светловском, Мелеховском, Герсевановском, Ечебиловском. Общая площадь участков - 1300 кв. км. Все они находятся на территории Харьковской области. Первая скважина для разведки газа уплотненных песчаников будет пробурена в сентябре. Ее будут бурить на Павловско-светловском лицензионном участке в Первомайском районе Харьковской области.

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Как сообщал УНИАН, Shell работает над 2 проектами в Украине. Первый: поисковая скважина в Первомайском районе Харьковской области. Этот проект осуществляется в рамках совместной деятельности Shell и ДК «Укргазвыдобування».

Второй проект: в мае 2012 г компания была объявлена победителем конкурса на право заключения соглашения о разделе продукции (СРП) на разработку Юзовской площади (Донецкая и Харьковская области). Работы по данному проекту начнутся лишь после подписания соответствующих договоров (в частности СРП). Само бурение на Юзовской площади начнется только через несколько лет. Здесь также речь идет о газе уплотненных песчаников.