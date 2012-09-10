Второй энергоблок Южно-Украинской АЭС отключен на ремонт

На Южно-Украинской атомной электростанции 9 сентября был внепланово отключен от энергосети второй блок для устранения неисправностей.

Как сообщает пресс-служба НАЭК “Энергоатом”, энергоблок был отключен в 18 часов 44 минуты, по причине выхода из строя турбинного оборудования.

Как отмечают в компании, произошла неисправность оборудования, не влияющего на безопасность энергоблока в целом.

Согласно сообщению, на данный момент в работе находятся 9 из 15 энергоблоков атомных электростанций страны.

На энергоблоке № 1 Запорожской АЭС 66-е сутки среднего планового ремонта. Ремонт второй системы безопасности. На энергоблоке № 2 Запорожской АЭС 14-е сутки среднего планового ремонта. Ремонт третьей системы безопасности.

28 августа в 22 час. 20 мин. энергоблок № 1 Ривненской АЭС отключен от энергосети и выведен в резерв в связи с диспетчерскими ограничениями.

На энергоблоке № 2 Ривненской АЭС 4-е сутки среднего планового ремонта.

На энергоблоке № 3 Южно-Украинской АЭС 174-е сутки среднего планового ремонта.

Диспетчерские графики генерации составляют: для Запорожской АЭС - 3 940 МВт, Ривненской АЭС - 1 940 МВт, Южно-Украинской АЭС - 1 580-1 820 МВт, Хмельницкой АЭС - 1 850-1 905 МВт.

9 сентября станциями было выработано 216,65 млн кВтч электроэнергии .

Как ранее сообщал УНИАН, 16 апреля, в 20.33 на Южно-Украинский АЭС в результате разрушения изолятора основного трансформатора блока № 2 произошел обрыв высоковольтной линии, что привело к срабатыванию аварийной защиты энергоблока.