«Нафтогаз» перечислил «Газпрому» 890 млн долл. за импортированный в августе газ

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» 7 сентября перечислила ОАО «Газпром» почти 890 млн долл. США за импортированный в августе 2012 года природный газ.

Об этом УНИАН сообщили в управлении по связям с общественностью НАК «Нафтогаз Украины».

Согласно сообщению, цена природного газа для компании в третьем квартале 2012 года составляет около 426 долларов США.

Согласно условиям дополнительного соглашения к базовому контракту, заключенному между Национальной акционерной компанией «Нафтогаз Украины» и ОАО «Газпром» 21 апреля 2010 года, цена природного газа определяется с учетом скидки в размере 100 долл. США за 1000 куб. м.

Как ранее сообщал УНИАН, наибольшую сумму за импорт газа «Нафтогаз» заплатил «Газпрому» в феврале текущего года — 1,3 млрд долл.

В июле «Нафтогаз» перечислил «Газпрому» 930 млн долл., в июне — 1,05 млрд долл., в мае — 648 млн долл.

В первом квартале 2012 года цена российского газа составила около 416 долл. за 1 тыс. куб. м, во втором квартале — 425 долл. за 1 тыс. куб. м

"Нафтогаз" ожидает снижения цены импортного газа в четвертом квартале до 417 долларов за тысячу кубометров.

НАК «Нафтогаз Украины» – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.

НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.

Напомним, Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» ежемесячно своевременно и в полном объеме выполняет свои обязательства перед ОАО «Газпром» по оплате импортированного природного газа.